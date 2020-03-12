Тамбовчан предупреждают о сильном ветре

12 Март 2020 2020-03-12T19:08:43+03:00

12 и 13 марта его порывы будут достигать до 15-19 м/с

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Вечером 12 марта и утром 13 марта на территории Тамбовской области, по данным синоптиков, ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы могут достигать 15-19 м/с. Это с высокой долей вероятности может привести к возникновению ЧС: обрывом проводов, увеличением аварий, возникновению заторов на трассах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов), - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова. - Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8(4752)72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU