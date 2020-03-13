С улиц Тамбова убирают незаконную рекламу

13 Март 2020 2020-03-13T13:26:41+03:00

12 марта демонтировали пять конструкций, а за весь прошлый год - 337

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В областном центре демонтируют незаконно установленные рекламные конструкции. 12 марта с улиц города убрали 5 таких баннеров. А за весь прошлый год территорию Тамбова очистили от 337 штендеров, баннеров и щитов. Причем 86 из них собственники удалили добровольно.

Демонтаж незаконной рекламы проходит поэтапно. После фиксации факта самовольного размещения проводится работа по выявлению владельца конструкции, которому направляется предписание. Если в течение 30 дней владелец не ликвидирует самострой, муниципалитет демонтирует его своими силами и средствами с последующим взысканием суммы с владельца рекламы. В случае, если собственника выявить не удается, фотография незаконно установленной рекламы размещается на официальном сайте администрации города и по истечении 30 дней конструкция подлежит демонтажу. Эту работу проводят сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал».

Как отметил начальник ремонтно-строительного участка Максим Воронков, рекламные конструкции отвозят на хранение в учреждение. В течение трех месяцев собственник конструкций может забрать их, оплатив при этом затраты на демонтаж. Сумма зависит от сложности работ и количества привлекаемой техники.

-Например, стоимость выкупа конструкций, которые мы демонтируем сегодня, составит несколько тысяч рублей за каждую, а за рекламный щит придется заплатить уже порядка 19 тысяч рублей,- пояснил Максим Воронков.

По истечении срока, если владелец не объявляется, конструкцию утилизируют.

Сегодня незаконная реклама была удалена с улиц Советская и Интернациональная, а также Моршанского шоссе и проезда Монтажников. Причем в одном из случаев конструкция размещалась на здании, имеющем статус памятника истории и культуры. А ведь установка рекламы на таких объектах строго запрещена. Законом разрешены только информационные конструкции, например, вывески с названиями организаций, изготовленные в соответствии со специальными требованиями. Однако все эти размещения обязательно должны быть согласованы с комитетом архитектуры, развития и реконструкции администрации города Тамбова и Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

- Работа по выявлению самовольно установленной рекламы и ее демонтажу в городе продолжается, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Уже на следующей неделе муниципальному учреждению «Спецтехуниверсал» предстоит удалить еще 6 незаконных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU