2020-03-12T18:48:11+03:00
Здоровье

На Тамбовщине медики наблюдают 16 человек, приехавших из стран, где бушует коронавирус

Люди находятся на домашнем карантине
Ксения АЛЕШИНА
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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Тамбовской области не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 16 человек, которые приехали в регион из неблагополучных стран: 2 человека из КНР, 5 человек из Южной Кореи и 9 человек из Италии.

- Прибывшие лица изолированы по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную инфекцию в установленном порядке. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные, - сообщают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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