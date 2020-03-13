2020-03-13T16:18:55+03:00
Общество

В Котовске к 75-летию Победы изготовят баннер с фотографиями тружеников тыла

Местных жителей приглашают принять участие в создании композиции
Ксения АЛЕШИНА
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К 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне сотрудники котовского городского музея сделают баннер «Они ковали Победу в тылу». В настоящее время идет сбор фотографий тружеников тыла.

Котовчане могут помочь сотрудникам музея в изготовлении баннера. Для этого необходимо принести им фотографии родственников. Снимки принимаются как в электронном, так и в распечатанном виде.

Готовый баннер украсит городскую площадь Котовска в День Победы, как символ благодарности землякам и обещание сохранить в памяти подвиг народа. По информации пресс-службы администрации Котовска, фотографии принимаются до 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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