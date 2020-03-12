В Тамбове во время обрезки деревьев тяжелые травмы получил сотрудник «Дирекции благоустройства и озеленения»

12 Март 2020 2020-03-12T16:06:49+03:00

Во время работы мужчина сорвался с лестницы и упал

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В Государственной инспекции труда в Тамбовской области завершили расследование тяжелого несчастного случая, который произошел в областном центре 31 января этого года. В этот день сотрудник муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» обрезал с помощью ручной ножовки кроны деревьев. В работе использовалась приставная деревянная лестница, на которой мужчина не удержал равновесие и в итоге упал на землю

- Пострадавший получил серьезные травмы, в том числе переломы, - рассказали «КП» в Государственной инспекции труда в Тамбовской области.

После проведенного инспекторами расследования причин несчастного случая, работодателю – МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» предписано принять меры, чтобы исключить подобные ситуации. Кроме того, муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности, то есть оштрафовали как юридическое лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU