Тамбовчанина обвиняют в убийстве жены и нападении на 17-летнего сына

12 Март 2020 2020-03-12T14:18:12+03:00

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В Тамбовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Никифоровского района, которого обвиняют в убийстве своей жены и покушении на убийство собственного сына.

Конфликт в семье, по версии следствия, произошел ночью 7 июля 2019 года, после того как супруги вернулись домой с празднования юбилея родственника. Между мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения и его женой произошла ссора, во время которой глава семьи схватил со стола нож и нанес женщине несколько ударов в живот. Испугавшись, она сразу выбежала на улицу, но прямо у дома потеряла сознание. В конфликт между родителями вмешался их 17-летний сын, которому отец также нанес несколько ударов ножом в грудь и голову. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а парня забрали в больницу. Благодаря своевременной помощи он остался жив.

- В ходе следствия, несмотря на отрицание фигурантом вины, собрана достаточная доказательственная база его причастности к совершению преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU