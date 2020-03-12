В центре Тамбова 18 многоэтажек остались без отопления и горячей воды
Теплоэнергетики сообщают о проблемах на участках распределительной сети, которые располагаются в районе домов по ул. Пензенская, 62 и ул. Куйбышева, 48. 12 марта специалисты приступили к их ремонту.
Из-за проведения работ горячей воды не будет в домах, расположенных на ул. Ст.Набережная 33/172, 35; К. Маркса, 176/46, 178 а, б, в, 180; Московская, 108; Базарная, 115/59, 117/50, 117/50а, 119, 121/71; Куйбышева, 48; Пензенская, 62, 66а, 67/12, 69.
- Ограничения вводятся до момента окончания работ, который запланирован на конец дня, - сообщает пресс-служба ПАО «Квадра».
ИСТОЧНИК KP.RU