В Мичуринске хулиган повредил чужую иномарку

13 Март 2020 2020-03-13T12:39:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мичуринске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном повреждении чужого автомобиля.

В ноябре прошлого года обвиняемый из хулиганских побуждений запрыгнул на капот автомобиля «KIA OPTIMA», припаркованного на стоянке напротив одного из магазинов наукограда, после чего прошелся по крыше и задней части багажника. В результате этого на машине образовались вмятины. Владельцу иномарки был причинен ущерб более чем в 37 тысяч рублей, что является для него значительной суммой. Хулиган был замечен и задержан сотрудниками Росгвардии.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, взыскав с него в пользу потерпевшего всю сумму причиненного ущерба, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU