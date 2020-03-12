В Тамбовской области мужчину осудили за использование поддельного договора купли-продажи машины

12 Март 2020 2020-03-12T12:32:31+03:00

Суд оштрафовал его на 7 тысяч рублей

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В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Установлено, что мужчина с целью перерегистрации на свое имя автомобиля, принадлежащего другому человеку, изготовил договор купли-продажи, в котором расписался как за продавца, так и за покупателя. Затем липовый документ он предоставил в отделение УГИБДД.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU