В Тамбовской области мужчину осудили за использование поддельного договора купли-продажи машины
В Жердевке суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
Установлено, что мужчина с целью перерегистрации на свое имя автомобиля, принадлежащего другому человеку, изготовил договор купли-продажи, в котором расписался как за продавца, так и за покупателя. Затем липовый документ он предоставил в отделение УГИБДД.
- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU