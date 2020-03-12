2020-03-12T11:44:22+03:00
Происшествия

Тамбовчанин познакомился с девушкой и пригласил ее домой, а она его обокрала

Злоумышленница украла 11 тысяч рублей и коллекционные монеты, которые собирал молодой человек
Ксения АЛЕШИНА
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Добычей злоумышленницы стали 11 тысяч рублей и коллекционные монетыДобычей злоумышленницы стали 11 тысяч рублей и коллекционные монетыФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове 29-летний местный познакомился в общественном месте с девушкой и пригласил ее в гости. Молодой человек похвастался перед ней коллекцией монет разных стран, которые он собирает уже долгое время. Когда хозяин дома отвлекся, новая знакомая тайком спрятала их под одежду и скрылась. Кроме того, злоумышленница прихватила с собой 11 тысяч рублей, принадлежавших тамбовчанину.

Со слов мужчины полицейские составили приблизительное описание внешности девушки, которая была у него в гостях. Благодаря записям с уличных камер видеонаблюдения стражи порядка установили маршрут ее передвижения.

В итоге сотрудники полиции выяснили, что к краже причастна 18-летняя жительница Староюрьевского района. Они задержали девушку по месту жительства и доставили в Тамбов для дальнейших разбирательств. У нее дома стражи порядка нашли украденные деньги и два пакета коллекционных монет.

- В отношении 18-летней девушки следственным подразделением отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушка призналась в совершении преступления, отрабатывается ее причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Тамбовского региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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