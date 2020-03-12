В Тамбовском районе женщина-пассажир получила травмы в ДТП
В Тамбовском районе на 8-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» 11 марта в час дня произошло ДТП. 33-летний водитель автомобиля «Ford Fusion» столкнулся с движущейся впереди в попутном направлении иномаркой «Volkswagen Polo». Машиной управлял 51-летний мужчина, который остановился перед регулируемым пешеходным переходом.
- Пассажир автомобиля «Volkswagen Polo», 55-летняя женщина, получила телесные повреждения и была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
Пострадавшая женщина ехала на пассажирском сидении «Volkswagen Polo»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU