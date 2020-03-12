2020-03-12T10:54:19+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при столкновении фургона и трактора пострадали двое мужчин

Им потребовалась медицинская помощь
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло в Инжавинском районеДТП произошло в Инжавинском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 11 марта в 9:40 на 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» в Инжавинском районе. 34-летний водитель фургона «Fiat Ducato» столкнулся с трактором «Беларус». Последним управлял 54-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП пострадали водитель автомобиля «Fiat Ducato» и его 44-летний пассажир. На машине скорой помощи их отвезли в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».

Пострадавших на скорой помощи отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадавших на скорой помощи отвезли в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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