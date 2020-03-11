В Моршанском районе лесовод спас жизнь 15-летней школьнице, которая провалилась под лед
На совещании в региональном управлении лесами старший государственный инспектор «Моршанского лесничества» получил благодарность за спасение 15-летней девушки, провалившейся под лед.
Как сообщили в ведомстве, школьница решила прогуляться по реке. В ушах у девушки были наушники, поэтому она не услышала треск льда под ногами. Когда подросток оказалась в ледяной воде, то стала звать на помощь.
Крики школьницы услышал лесовод Алексей Козлов, который проживает неподалеку от реки. Мужчина понял, что там кто-то тонет, поэтому взял из дома веревку и не раздумывая направился к месту происшествия. К этому времени девушка уже еле-еле держалась на воде, так как намокшая одежда тянула ее ко дну.
Алексей бросил девушке конец веревки и вытащил ее. Мужчина отвел школьницу в ближайший дом, где ее переодели и согрели. Затем приехала скорая помощь. На данный момент жизни подростка ничего не угрожает.
Фото: Управление лесами Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU