В Моршанском районе лесовод спас жизнь 15-летней школьнице, которая провалилась под лед

11 Март 2020 2020-03-11T18:13:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На совещании в региональном управлении лесами старший государственный инспектор «Моршанского лесничества» получил благодарность за спасение 15-летней девушки, провалившейся под лед.

Как сообщили в ведомстве, школьница решила прогуляться по реке. В ушах у девушки были наушники, поэтому она не услышала треск льда под ногами. Когда подросток оказалась в ледяной воде, то стала звать на помощь.

Крики школьницы услышал лесовод Алексей Козлов, который проживает неподалеку от реки. Мужчина понял, что там кто-то тонет, поэтому взял из дома веревку и не раздумывая направился к месту происшествия. К этому времени девушка уже еле-еле держалась на воде, так как намокшая одежда тянула ее ко дну.

Алексей бросил девушке конец веревки и вытащил ее. Мужчина отвел школьницу в ближайший дом, где ее переодели и согрели. Затем приехала скорая помощь. На данный момент жизни подростка ничего не угрожает.

Фото: Управление лесами Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU