2020-03-11T18:13:33+03:00
Общество

В Моршанском районе лесовод спас жизнь 15-летней школьнице, которая провалилась под лед

Алексей Козлов вытащил девушку из воды
Ксения АЛЕШИНА
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Начальник регионального лесного ведомства поблагодарил Алексея Козлова за проявленное мужествоНачальник регионального лесного ведомства поблагодарил Алексея Козлова за проявленное мужество
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На совещании в региональном управлении лесами старший государственный инспектор «Моршанского лесничества» получил благодарность за спасение 15-летней девушки, провалившейся под лед.

Как сообщили в ведомстве, школьница решила прогуляться по реке. В ушах у девушки были наушники, поэтому она не услышала треск льда под ногами. Когда подросток оказалась в ледяной воде, то стала звать на помощь.

Крики школьницы услышал лесовод Алексей Козлов, который проживает неподалеку от реки. Мужчина понял, что там кто-то тонет, поэтому взял из дома веревку и не раздумывая направился к месту происшествия. К этому времени девушка уже еле-еле держалась на воде, так как намокшая одежда тянула ее ко дну.

Алексей бросил девушке конец веревки и вытащил ее. Мужчина отвел школьницу в ближайший дом, где ее переодели и согрели. Затем приехала скорая помощь. На данный момент жизни подростка ничего не угрожает.

Фото: Управление лесами Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Моршанском районе лесовод спас жизнь 15-летней школьнице, которая провалилась под лед
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