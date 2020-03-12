В четырех районах Тамбовщины объявили карантин по бешенству

12 Март 2020 2020-03-12T09:34:45+03:00

С начала года в области заразились 19 животных

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По данным Россельхознадзора, на территории четырех районов Тамбовщины установлен карантин по бешенству. Его объявили в поселке красный Хутор Сосновского района (обнаружена больная бешенством лисица), поселке Зеленый Гай Мичуринского района (обнаружена больная бешенством собака), в Пичаевском районе на 54 км. автодороги «Тамбов-Пенза»-Бондари-Вернадовка (обнаружена больная бешенством лисица) и деревне Солонцовка Сампурского района (обнаружен больной бешенством лисенок).

Напомним, что в неблагополучных пунктах запрещено проведение выставок собак и кошек, выгуливание животных, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы населенного пункта.

Известно, что с начала этого года в Тамбовской области уже зарегистрировано 19 случаев бешенства животных.

ИСТОЧНИК KP.RU