2020-03-12T10:13:52+03:00
Спорт

В Мичуринске пройдет вечер профессионального бокса

На ринг выйдет известный боксер Артур Осипов
Ксения АЛЕШИНА
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Известный тамбовский спортсмен Артур Осипов покажет профессиональный боксИзвестный тамбовский спортсмен Артур Осипов покажет профессиональный боксФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Жителей и гостей Мичуринска приглашают на вечер профессионального бокса в спортивный комплекс «Олимп», который состоится 14 марта в 18:00.

Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, в этот день пройдет официальный бой чемпиона России, чемпиона СНГ и первого в истории Тамбовской области профессионального боксера Артура Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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