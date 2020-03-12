В Мичуринске пройдет вечер профессионального бокса
На ринг выйдет известный боксер Артур Осипов
Известный тамбовский спортсмен Артур Осипов покажет профессиональный боксФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Жителей и гостей Мичуринска приглашают на вечер профессионального бокса в спортивный комплекс «Олимп», который состоится 14 марта в 18:00.
Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, в этот день пройдет официальный бой чемпиона России, чемпиона СНГ и первого в истории Тамбовской области профессионального боксера Артура Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU