На Тамбовщине появятся патриотические граффити в честь 75-летия Победы

11 Март 2020 2020-03-11T17:32:52+03:00

Граффити нарисуют художники-активисты, а помогут им в этом местные жители Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбовской области к юбилею Великой Победы появятся два патриотических граффити. Их нарисуют в Тамбове, а также в селе Заворонежское Мичуринского района.

Созданием граффити займутся активисты регионального отделения движения «Молодая Гвардия». К художникам также может присоединиться любой желающий.

- Первые эскизы уже разработаны. В ближайшее время пройдет опрос жителей, благодаря которому они сами смогут выбрать дизайн и место, которое украсит рисунок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Граффити появятся в Тамбове и Мичуринском районеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU