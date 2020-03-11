На Тамбовщине появятся патриотические граффити в честь 75-летия Победы
В Тамбовской области к юбилею Великой Победы появятся два патриотических граффити. Их нарисуют в Тамбове, а также в селе Заворонежское Мичуринского района.
Созданием граффити займутся активисты регионального отделения движения «Молодая Гвардия». К художникам также может присоединиться любой желающий.
- Первые эскизы уже разработаны. В ближайшее время пройдет опрос жителей, благодаря которому они сами смогут выбрать дизайн и место, которое украсит рисунок, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Граффити появятся в Тамбове и Мичуринском районеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU