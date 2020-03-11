2020-03-11T17:03:59+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины украл 60 тысяч рублей из шкафа товарища

Мужчина обокрал друга, к которому пришел в гости
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово 33-летний местный житель лишился 60 тысяч рублей. Выяснилось, что в его доме собралась компания друзей. Встреча не обошлась без распития алкоголя. В присутствии знакомых хозяин жилища положил в шкаф 60 тысяч рублей. К концу вечера мужчина сильно запьянел и лег спать, а утром обнаружил пропажу денег.

Подозрения рассказовца пали на его товарищей, которые приходили к нему в гости. Он попытался вернуть деньги, но ничего не вышло. Тогда мужчина обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний мужчина. Он признался стражам порядка, что украденные деньги потратил на развлечения. Теперь ему придется возместить всю похищенную сумму потерпевшему из своего кошелька.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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