В городе Рассказово домашних животных бесплатно прививают от бешенства

11 Март 2020 2020-03-11T15:39:37+03:00

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В городе Рассказово из-за неблагополучной обстановки по бешенству с 11 марта началась бесплатная вакцинация домашних животных. Сделать прививку питомцу также можно 12 и 13 марта.

Как сообщает пресс-служба администрации города Рассказово, вакцинация будет проходить по следующим улицам:

12 марта (с 8 до 10 часов) — ул. Майкопская рядом с домом №16;

12 марта (с 15 до 17 часов) — ул. Майкопская рядом с домом №54.

13 марта (с 8 до 10 часов) — ул. Пушкина рядом с домом №53

13 марта (с 14 до 16 часов) — ул. Пушкина рядом с домом №186.

ИСТОЧНИК KP.RU