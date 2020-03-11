В городе Рассказово домашних животных бесплатно прививают от бешенства
Вакцинацию проводит мобильная бригада ветеринарной службы
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В городе Рассказово из-за неблагополучной обстановки по бешенству с 11 марта началась бесплатная вакцинация домашних животных. Сделать прививку питомцу также можно 12 и 13 марта.
Как сообщает пресс-служба администрации города Рассказово, вакцинация будет проходить по следующим улицам:
12 марта (с 8 до 10 часов) — ул. Майкопская рядом с домом №16;
12 марта (с 15 до 17 часов) — ул. Майкопская рядом с домом №54.
13 марта (с 8 до 10 часов) — ул. Пушкина рядом с домом №53
13 марта (с 14 до 16 часов) — ул. Пушкина рядом с домом №186.
ИСТОЧНИК KP.RU