В Тамбовской области прокуроры добиваются блокировки сайта, пропагандирующего проституцию

11 Март 2020 2020-03-11T16:16:45+03:00

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В Сосновском районе прокуратура провела мониторинг сети Интернет и выявила сайт, который пропагандирует проституцию. Подобная информация, размещенная в свободном доступе, нарушает права несовершеннолетних и может нанести вред их психическому, духовному или нравственному развитию.

- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, пресечения возможного нарушения прав граждан, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ с целью последующей блокировки доступа к данному сайту, - сообщает пресс-служба прокуратура Тамбовской области. - Заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU