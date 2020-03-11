В Тамбовской области прокуроры добиваются блокировки сайта, пропагандирующего проституцию
В Сосновском районе прокуратура провела мониторинг сети Интернет и выявила сайт, который пропагандирует проституцию. Подобная информация, размещенная в свободном доступе, нарушает права несовершеннолетних и может нанести вред их психическому, духовному или нравственному развитию.
- В целях защиты прав неопределенного круга лиц, пресечения возможного нарушения прав граждан, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ с целью последующей блокировки доступа к данному сайту, - сообщает пресс-служба прокуратура Тамбовской области. - Заявление находится в стадии судебного рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU