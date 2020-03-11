Тамбовчанин облил жену спиртом и поджег ее

11 Март 2020 2020-03-11T14:51:23+03:00

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33-летний житель Мичуринска, напавший на свою жену и повредивший ее автомобиль, выслушал приговор суда. Мужчину обвинили в совершении преступлений по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, общеопасным способом, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшей) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

По версии суда, в сентябре 2018 года, между главой семьи, который находился в состоянии алкогольного опьянения и его супругой на почве ревности возник конфликт. Мужчина избил жену, бросил перед ней открытую пятилитровую бутылку спирта, а потом швырнул к ногам супруги зажженное кухонное полотенце. В результате на женщине загорелась одежда, пострадали от огня открытые участки тела. Мужчина, не оказав помощи горящей жене, из квартиры попросту ушел. Пострадавшая осталась жива, но получила ожоги спины, ног и рук, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Еще одно преступление мичуринец совершил в начале января 2019 года. Мужчина повредил автомобиль, принадлежавший на тот момент уже бывшей супруги, после нападения женщина с ним развелась. Ущерб от его действий составил больше 48 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU