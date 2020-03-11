2020-03-11T14:07:05+03:00
Общество

В тамбовском техуниверситете выбрали самую талантливую студентку

Ею стала Дарья Злобина
Ксения АЛЕШИНА
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Победительницей была выбрана студентка Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники Дарья ЗлобинаПобедительницей была выбрана студентка Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники Дарья ЗлобинаФото: Пресс-служба ТГТУ
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Последний промежуточный этап конкурса «Мисс ТГТУ-2020» прошел 10 марта в Тамбовском государственном техническом университете. На этот раз участницы боролись за звание «Мисс талант».

Девушки выбрали одно творческое направление, в котором выступали перед жюри: русские народные и современные танцы, вокал, чтение стихов и даже жанр «Stand Up». А студентка Института архитектуры и транспорта Екатерина Истомина нарисовала портрет победительницы прошлогоднего конкурса «Мисс ТГТУ» Дарьи Ситниковой.

В итоге самой талантливой девушкой признали студентку Института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники Дарью Злобину. Она представила на суд жюри стилизованный русский танец под названием «Роза».

По словам «Мисс талант», русскими народными танцами она занимается с 8 лет. Девушка признается, что ей очень хотелось напомнить зрителю о национальных танцах и зарядить его энергией.

Ранее в ТГТУ определители «Мисс Интеллект» (студентка Технологического института Алина Непрокина и «Мисс Дружба» (Алина Зинчук, также студентка Технологического института ТГТУ). Все три победительницы промежуточных этапов гарантированно войдут в число десяти финалисток, из которых жюри выберет обладательницу звания «Мисс ТГТУ». Финал конкурса пройдет уже 19 марта.

- По итогам всех конкурсов победительнице будет присвоен титул Мисс ТГТУ-2020, также будут определены две вице-мисс и победительницы в различных номинациях. Партнером конкурса выступает модельное агентство «M-Star», как и в предыдущие годы, победительница университетского конкурса получит путевку в финал конкурса «Мисс Тамбовская область», - сообщает пресс-служба ТГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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