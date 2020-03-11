В Тамбове иностранец пытался подкупить полицейского взяткой в 15 тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T13:14:46+03:00

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В Тамбове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» в отношении 25-летнего гражданина республики Таджикистан.

По версии следствия, 4 марта этого года, подозреваемый в служебном кабинете положил на стол старшему инспектору УМВД России по городу Тамбову взятку в 15 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, связанного с нарушением им режима пребывания на территории РФ. Полицейский взятку не принял, мужчина был задержан.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU