2020-03-11T13:14:46+03:00
Происшествия

В Тамбове иностранец пытался подкупить полицейского взяткой в 15 тысяч рублей

Страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» в отношении 25-летнего гражданина республики Таджикистан.

По версии следствия, 4 марта этого года, подозреваемый в служебном кабинете положил на стол старшему инспектору УМВД России по городу Тамбову взятку в 15 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, связанного с нарушением им режима пребывания на территории РФ. Полицейский взятку не принял, мужчина был задержан.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанском районе лесовод спас жизнь 15-летней школьнице, которая провалилась под лед
На Тамбовщине появятся патриотические граффити в честь 75-летия Победы
Житель Тамбовщины украл 60 тысяч рублей из шкафа товарища
В Тамбовской области прокуроры добиваются блокировки сайта, пропагандирующего проституцию
В городе Рассказово домашних животных бесплатно прививают от бешенства
Тамбовчанин облил жену спиртом и поджег ее
В тамбовском техуниверситете выбрали самую талантливую студентку
В Тамбове иностранец пытался подкупить полицейского взяткой в 15 тысяч рублей
Двое юных тамбовчан получили путевки на первенство России по шахматам
В Тамбовской области мужчина напал на сожительницу с ножом и грозился убить
В Тамбове умер ветеран Великой Отечественной войны Илья Вокин
В тамбовской Гордуме отвергли идею о сносе памятника Ленину и мемориала «Тамбовский колхозник»
Тамбовским врачам будут доплачивать за раннее выявление онкологических заболеваний
В Моршанске устроили 40-минутную погоню за нетрезвым водителем
Мичуринская группа «5 стихий» стала участником тамбовского рок-фестиваля «Чернозем-2020»
Жители Тамбовской области продолжают болеть ОРВИ
В Тамбове началась весенняя уборка города
Прокуратура требует от собственника отремонтировать здание ГУМа в Тамбове
Житель Тамбовщины получил срок за покушение на убийство троих человек и незаконное хранение оружия
Более 144 миллионов рублей выделили Тамбовщине на зарплаты медработникам