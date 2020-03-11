В Тамбове иностранец пытался подкупить полицейского взяткой в 15 тысяч рублей
В Тамбове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» в отношении 25-летнего гражданина республики Таджикистан.
По версии следствия, 4 марта этого года, подозреваемый в служебном кабинете положил на стол старшему инспектору УМВД России по городу Тамбову взятку в 15 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, связанного с нарушением им режима пребывания на территории РФ. Полицейский взятку не принял, мужчина был задержан.
- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU