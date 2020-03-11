Двое юных тамбовчан получили путевки на первенство России по шахматам

11 Март 2020 2020-03-11T12:30:02+03:00

Князьков Егор и Попова Серафима одержали сразу по три победы на первенстве ЦФО и теперь примут участие в первенстве России по шахматам

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С 29 февраля по 6 марта в Ярославской области проходило первенство ЦФО по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Участие в нем приняли воспитанники тамбовской ДЮСШ №5 Князьков Егор и Попова Серафима. Юным шахматистом удалось одержать сразу по три победы и получить путевки на первенство России.

Как сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области, Егор стал победителем в соревнованиях по классическим шахматам, а также серебряным призером в рапиде и блице. А Серафима завоевала серебряную медаль в классике, «бронзу» в рапиде и «золото» в блиц-турнире.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU