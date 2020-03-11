2020-03-11T11:05:11+03:00
Общество

В Тамбове умер ветеран Великой Отечественной войны Илья Вокин

Он скончался 10 марта на 97-м году жизни
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Илья ВокинИлья ВокинФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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10 марта на 97-м году жизни скончался Почетный гражданин города Тамбова, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Илья Иванович Вокин. Он родился 5 августа 1923 года в деревне Куртун Ольховского района Иркутской области в семье крестьянина. В 1939 году с отличием окончил семилетку.

В марте 1942 года был призван в Красную Армию и зачислен курсантом в Асиновское военное пехотное училище Томской области. Служил артиллерийским разведчиком Отдельного артиллерийского дивизиона 137 Отдельной стрелковой бригады. Прошел четыре фронта.

На Волховском фронте в сентябре - ноябре 1942г. участвовал в боях при прорыве блокады Ленинграда на Синявинских высотах.

На Калининском фронте в марте 1943 года при освобождении города Ржева у деревни Борки был обнаружен немецким снайпером и ранен. После излечения вернулся на передовую.

На Северо - Западном фронте в 1944 году при прорыве переднего края противника у деревни Медведково Старорусского района был тяжело ранен. После выписки из госпиталя направлен на 2-ой Прибалтийский фронт командиром отделения разведки полковой артиллерии 72 Стрелкового полка 33 стрелковой дивизии.

В июле 1944 года принимал участие в боях при освобождении Пушкинских гор. Воевал за освобождение Псковской области, Эстонии и Латвии.

С ноября 1944 года по декабрь 1945 года учился в артиллерийском училище в городе Иркутске. По окончании училища назначен на должность командира взвода курсантов училища. В 1947 году направлен в Томское артиллерийское училище на должность командира взвода курсантов.

В 1949 году был переведен в Тамбовское артиллерийское - техническое училище, где прослужил до марта 1976 года в различных должностях.

В середине 70-80-х годов являлся начальником штаба гражданской обороны Управления местной промышленности Тамбовского облисполкома, позже – помощником по ГО Генерального директора «Тамбовполимермаш».

За боевые действия на фронте Илья Иванович Вокин награждён орденом «Красная звезда» и «Отечественная война 1-ой степени», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией». Среди его наград также орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-ей степени и медали «За безупречную службу в Вооруженных Силах 1 и II степени», медаль-орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 г.), медаль «Патриот России» (2010 г.), 6 юбилейных медалей, нагрудный знак Пушкиногорского района «За заслуги перед районом», другие награды.

- Решением Тамбовской городской Думы в 2013 году Илья Вокин награжден почетным знаком «За заслуги перед городом Тамбов» и занесен на Почетную доску города Тамбова. В 2016 году Илье Вокину присвоено звание «Почетный гражданин города Тамбова», - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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