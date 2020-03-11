2020-03-11T11:42:16+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина напал на сожительницу с ножом и грозился убить

Женщина успела вызвать полицию
Ксения АЛЕШИНА
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В Сосновском районе за угрозу убийством задержан 35-летний местный житель. Выяснилось, что во время ссоры с 39-летней сожительницей, он схватил в руки нож и стал угрожать ей.

Женщина испугалась и вызвала полицию. Стражи порядка задержали мужчину и доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

- В настоящее время в отношении 35-летнего мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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