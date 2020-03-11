В тамбовской Гордуме отвергли идею о сносе памятника Ленину и мемориала «Тамбовский колхозник»

11 Март 2020 2020-03-11T10:17:01+03:00

"Танк" установили на углу улиц Советской и Московской в 1949 году

Изменить размер текста: A A

10 марта в Тамбове состоялось заседание Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе. В числе прочих вопросов на нем планировали рассмотреть поступившее ранее в Совет предложение от жителя областного центра Романа Повидухина – демонтировать памятник Владимиру Ленину и мемориал "Тамбовский колхозник". Вместо "Танка" заявитель предложил установить памятник самому тамбовскому колхознику. Как рассказали в Гордуме, члены Совета единогласно сняли этот вопрос с рассмотрения и исключили его из своей повестки.

- В год 75-летию Великой Победы подобные обращения являются недопустимыми, противоречащими исторической правде, отметили члены Совета. Мемориальный комплекс «Тамбовский колхозник» символизирует духовный подвиг советского народа, его самоотверженность и силу, высшую степень патриотизма и мужества. Заявителю будут направлены письменные разъяснения об историческом и нравственном значении памятников, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU