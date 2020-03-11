2020-03-11T10:17:01+03:00
Общество

В тамбовской Гордуме отвергли идею о сносе памятника Ленину и мемориала «Тамбовский колхозник»

Такое предложение ранее внес житель областного центра Роман Повидухин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Танк" установили на углу улиц Советской и Московской в 1949 году"Танк" установили на углу улиц Советской и Московской в 1949 году
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10 марта в Тамбове состоялось заседание Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе. В числе прочих вопросов на нем планировали рассмотреть поступившее ранее в Совет предложение от жителя областного центра Романа Повидухина – демонтировать памятник Владимиру Ленину и мемориал "Тамбовский колхозник". Вместо "Танка" заявитель предложил установить памятник самому тамбовскому колхознику. Как рассказали в Гордуме, члены Совета единогласно сняли этот вопрос с рассмотрения и исключили его из своей повестки.

- В год 75-летию Великой Победы подобные обращения являются недопустимыми, противоречащими исторической правде, отметили члены Совета. Мемориальный комплекс «Тамбовский колхозник» символизирует духовный подвиг советского народа, его самоотверженность и силу, высшую степень патриотизма и мужества. Заявителю будут направлены письменные разъяснения об историческом и нравственном значении памятников, - сообщает пресс-служба Тамбовской городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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