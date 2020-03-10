В Моршанске устроили 40-минутную погоню за нетрезвым водителем

10 Март 2020 2020-03-10T19:15:11+03:00

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10 марта в Моршанске устроили погоню за нетрезвым водителем. Ориентировку на автомобиль «Ниссан Альмера», который двигался в город со стороны Шацка, росгвардейцы получили около полудня. Подходящую под описание машину, с предположительно пьяным водителем за рулем, обнаружили на улице Ленина города Моршанска. Маневры этого авто представляли опасность для других участников дорожного движения.

В течение 40 минут росгвардейцы и сотрудники ГИБДД преследовали машину.

- Правоохранителям пришлось применить принудительное средство для остановки - «шипы», так как водитель не реагировал на законные требования остановиться, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Задержанного 49-летнего жителя города Моршанска, по внешним признакам находившегося в состоянии алкогольного опьянения передали для дальнейшего разбирательства полицейским.

49-летнего моршанца остановили только "шипы"

Фото отдела Росгвардии по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU