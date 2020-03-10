Мичуринская группа «5 стихий» стала участником тамбовского рок-фестиваля «Чернозем-2020»

10 Март 2020 2020-03-10T18:41:52+03:00

Коллектив был основан в Мичуринске в 2008 году

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В этом году на тамбовский рок-фестиваль «Чернозем» приедет melodic-metal группа «5 стихий» из Мичуринска. Гостем самого душевного события года коллектив становится уже не в первый раз — в 2019 году он уже был его участником, но только выступал на малой сцене.

Группа «5 стихий» была создана в городе Мичуринске. Дебютный альбом коллектива вышел в 2008 под названием «Феникс». Еще до релиза диска некоторые песни стали лидерами специализированных радиостанций и Интернет-чартов.

Напомним, что «Чернозем-2020» пройдет 14, 15 и 16 августа. Ранее организаторами были объявлены следующие участники: Гарик Сукачев, «Операция пластилин», Вячеслав Бутусов, Эмир Кустурица, Юрий Каспарян, «Бригадный подряд», «Кис-кис», «Черный вторник» и «Сплин».

ИСТОЧНИК KP.RU