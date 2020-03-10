В Тамбове началась весенняя уборка города

10 Март 2020 2020-03-10T17:41:35+03:00

Дорожники вывозят с улиц мусор и песок, которые остались после зимы

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Сотрудники МБУ «Спецдорсервис» приступили к генеральной уборке города. Ежедневно с территории областного центра они вывозят уличный смет: только за прошедшую ночь - 47 кубометров. Кроме того, они устраняют локальные подтопления и убирают мусор.

- Мы сейчас занимаемся весенней уборкой города, потому что всю зиму посыпали песком улицы, теперь этот песок надо вывозить. Дороги подсохли и мы весь этот песок, который накопился за зиму, сгребаем и вывозим на полигон,- говорит Александр Зеленев, мастер участка МБУ «Спецдорсервис».

По словам дорожников, зачастую припаркованные на пути уборки личные автомобили сильно затрудняют ее процесс. Поэтому они просят горожан проявлять уважение к чужому труду.

- Если будет возможность вернуться, то, конечно, мы вернемся и заберем. Но не всегда так бывает, потому что ситуации меняются. Сейчас мы здесь работаем, а через полчаса потребуется резко переехать на север города, и из-за одной кучи, естественно, мы не будем технику гонять. Так она и останется до следующей уборки, - поясняет Александр Зеленев, мастер участка МБУ «Спецдорсервис».

Отметим, что генеральная уборка проходит по всей территории города. Также сотрудники «Спецдорсервиса» проводят ямочный ремонт, устанавливают пешеходные ограждения, очищают ливневые колодцы и патрулируют центральные улицы города, убирая мусор вручную и освобождая урны.

В пресс-службе администрации Тамбова сообщили, что как только в областном центре установится устойчивая плюсовая температура, рабочие приступят к покраске перильных ограждений, бордюрного камня и стоек дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU