2020-03-10T18:08:04+03:00
Здоровье

Жители Тамбовской области продолжают болеть ОРВИ

Показатель заболеваемости увеличился почти на 2%
Ксения АЛЕШИНА
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По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Тамбовской области отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За неделю со 02 по 08 марта количество больных выросло на 1,7%.

Всего в области зафиксировано 5 693 случая острой респираторной вирусной инфекции. Показатель заболеваемости составил 54,7 на 10 тысяч населения, что на 34,8% ниже порогового уровня. Среди тех, кто обратился к врачам по поводу ОРВИ, большинство составили дети – 68,5%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Тамбове (107,9 на 10 тыс. населения), г. Уварово (98,8 на 10 тыс. населения), г. Котовске (86,6 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (84,7 на 10 тыс. населения), Никифоровском районе (70,6 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (65,3 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (62,1 на 10 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 55,7% всех обращений, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, с начала эпидемиологического сезона на Тамбовщине зарегистрировано 216 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. 99% заболевших не имели прививки против этой болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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