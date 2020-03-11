2020-03-11T09:37:05+03:00
Здоровье

Тамбовским врачам будут доплачивать за раннее выявление онкологических заболеваний

На эти цели региону выделили более 6 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовщина получит 6,13 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медикамТамбовщина получит 6,13 миллиона рублей на стимулирующие выплаты медикамФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина получит 6,13 миллиона рублей, которые пойдут на дополнительные стимулирующие выплаты медикам за раннее выявление онкологических заболеваний. Всего регионам выделят 1,2 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

На сегодняшний день в Тамбовской области продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение», одним из главных направлений которого является борьба с онкологическими болезнями.

- В рамках этой работы онкослужба области приобрела 46 единиц современного медицинского оборудования на сумму 244,6 миллиона рублей, в том числе наркозно-дыхательные аппараты, хирургические и прикроватные мониторы, цифровой маммограф с биопсийной приставкой, компьютерный томограф, гамма-детектор для интраоперационных исследований, видебронхоскопический, видеоколоноскопические и эндовидеоскопические комплексы для абдоминальных и торокальных операций. Все оборудование поставлено в онкологический диспансер, благодаря чему медики внедрили новые методики диагностики и лечения новообразований, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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