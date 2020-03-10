Прокуратура требует от собственника отремонтировать здание ГУМа в Тамбове

10 Март 2020 2020-03-10T17:06:42+03:00

Оказалось, что система отопления в здании находится в нерабочем состоянии. Эти и другие нарушения выявила прокуратура Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Восстановительные работы на объекте культурного наследия федерального значения должны были провести еще в 2018 году

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Прокуратура Октябрьского района города Тамбова во время проверки выявила факты ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор», известный тамбовчанам как ГУМ.

В 2018 году региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия проведен осмотр технического состояния ГУМа. После этого специалисты сделали вывод о необходимости приведения здания в порядок. В частности, усилить фундамент и части перекрытий подвала, отремонтировать участки кровли, а также провести ремонтно-реставрационные работы по фасадам объекта.

Однако, как показала прокурорская проверка, до настоящего времени данные работы не выполнены. Кроме того, оказалось, что внутренняя система отопления находится в нерабочем состоянии, ГУМ фактически не отапливается и отключен от электроснабжения.

Также прокуроры выявили многочисленные следы подтеков на потолке, обрушения облицовки колонн, расположенных на втором этаже здания. Все это говорит о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия, собственником которого с июля 2017 года является АО «ДОМ.РФ».

- В представлении, внесенном генеральному директору АО «ДОМ.РФ», прокуратура потребовала принять меры к устранению указанных нарушений закона, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных в этом лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Напомним, что в мае прошлого года госкомпания ДОМ.РФ заявила о проведении аукциона по продаже здания бывшего ГУМа. Объект культурного наследия собирались пустить с молотка и в 2018 году за 104 миллиона рублей, однако покупателей на него так и не нашлось.

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ИСТОЧНИК KP.RU