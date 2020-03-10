2020-03-10T17:06:42+03:00
Общество

Прокуратура требует от собственника отремонтировать здание ГУМа в Тамбове

Восстановительные работы на объекте культурного наследия федерального значения должны были провести еще в 2018 году
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Оказалось, что система отопления в здании находится в нерабочем состоянии. Эти и другие нарушения выявила прокуратураОказалось, что система отопления в здании находится в нерабочем состоянии. Эти и другие нарушения выявила прокуратураФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова во время проверки выявила факты ненадлежащего содержания объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор», известный тамбовчанам как ГУМ.

В 2018 году региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия проведен осмотр технического состояния ГУМа. После этого специалисты сделали вывод о необходимости приведения здания в порядок. В частности, усилить фундамент и части перекрытий подвала, отремонтировать участки кровли, а также провести ремонтно-реставрационные работы по фасадам объекта.

Однако, как показала прокурорская проверка, до настоящего времени данные работы не выполнены. Кроме того, оказалось, что внутренняя система отопления находится в нерабочем состоянии, ГУМ фактически не отапливается и отключен от электроснабжения.

Также прокуроры выявили многочисленные следы подтеков на потолке, обрушения облицовки колонн, расположенных на втором этаже здания. Все это говорит о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия, собственником которого с июля 2017 года является АО «ДОМ.РФ».

- В представлении, внесенном генеральному директору АО «ДОМ.РФ», прокуратура потребовала принять меры к устранению указанных нарушений закона, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных в этом лиц, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Напомним, что в мае прошлого года госкомпания ДОМ.РФ заявила о проведении аукциона по продаже здания бывшего ГУМа. Объект культурного наследия собирались пустить с молотка и в 2018 году за 104 миллиона рублей, однако покупателей на него так и не нашлось.

Читайте также: В Тамбове на аукцион выставят два памятника: ГУМ и полуразрушенные «Торговые ряды» на рынке

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске устроили 40-минутную погоню за нетрезвым водителем
Мичуринская группа «5 стихий» стала участником тамбовского рок-фестиваля «Чернозем-2020»
Жители Тамбовской области продолжают болеть ОРВИ
В Тамбове началась весенняя уборка города
Прокуратура требует от собственника отремонтировать здание ГУМа в Тамбове
Житель Тамбовщины получил срок за покушение на убийство троих человек и незаконное хранение оружия
Более 144 миллионов рублей выделили Тамбовщине на зарплаты медработникам
В Моршанском районе без вести пропал 89-летний пенсионер
В Тамбовской области пассажир перевернувшейся иномарки скончался до приезда медиков
Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайта по продаже аттестатов
В Тамбове погиб мотоциклист, который врезался в припаркованную фуру
Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в краже велосипедов из магазинов
На Тамбовщине под колеса автомобилей попали трое подростков
Тамбовчанин обманом пытался похитить у директора энергетической компании 8 млн рублей
40,5 тысяч тамбовских школьников обеспечат бесплатным питанием
На тамбовский «Чернозем» в третий раз приедет «Сплин»
В Тамбовской области на тысячу мужчин приходится 1173 женщины
Под Тамбовом 13-летняя девочка ушла на дискотеку и пропала
Роспотребнадзор предлагает измерять температуру тамбовчанам на рабочем месте из-за ситуации с коронавирусом
Тамбовчане могут рассказать об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны
За долги по алиментам тамбовчанину назначили 100 часов обязательных работ
На Тамбовщине почти 1,5 тысячи человек приняли участие в фестивале ГТО
Мичуринские транспортные прокуроры добиваются блокировки сайтов по продаже дипломов машиниста локомотива
Котовчанин переоформил квартиру на дочь в счет погашения долга по алиментам
Директора тамбовской фирмы оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам
Экс-мэр Мичуринска получил четыре года условно
Тамбовская дзюдоистка отправится на Кубок Европы