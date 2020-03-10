Житель Тамбовщины получил срок за покушение на убийство троих человек и незаконное хранение оружия

10 Март 2020 2020-03-10T16:33:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Первомайском районе 32-летний местный житель осужден сразу по трем статьям УК РФ: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Покушение на убийство трех лиц» и «Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».

Установлено, что днем, 15 августа 2017 года, обвиняемый вместе со своей знакомой на легковом автомобиле подъехали к автозаправке. В это время там находились двое незнакомых ему мужчин, приехавших на машине с иногородними номерами.

Один из иногородних мужчин подошел к жителю Тамбовщины, после чего между ними завязалась ссора, инициатором которой стал обвиняемый. Во время разборок иногородний мужчина ударил обвиняемого кулаком по лицу. Последний достал из машины незаконно хранившееся самодельное оружие, переделанное из газового пистолета, и несколько раз выстрелил в обидчика, а затем в его товарища.

После этого тамбовчанин уехал с места происшествия, но вскоре вернулся. Он увидел, что рядом с потерпевшими возле шиномонтажа, недалеко от заправки, стоял его односельчанин. Тогда мужчина прямо не выходя из машины выстрелил в них не менее четырех раз. Житель Тамбовщины ранил односельчанина и двоих приезжих мужчин.

Испугавшись, потерпевшие спрятались в магазине и помещении шиномонтажа, а обвиняемый, выйдя из автомобиля, стал их искать, но так и не нашел.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд приговорил злоумышленника к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU