2020-03-10T16:33:06+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины получил срок за покушение на убийство троих человек и незаконное хранение оружия

Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам колонии
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Первомайском районе 32-летний местный житель осужден сразу по трем статьям УК РФ: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Покушение на убийство трех лиц» и «Незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов».

Установлено, что днем, 15 августа 2017 года, обвиняемый вместе со своей знакомой на легковом автомобиле подъехали к автозаправке. В это время там находились двое незнакомых ему мужчин, приехавших на машине с иногородними номерами.

Один из иногородних мужчин подошел к жителю Тамбовщины, после чего между ними завязалась ссора, инициатором которой стал обвиняемый. Во время разборок иногородний мужчина ударил обвиняемого кулаком по лицу. Последний достал из машины незаконно хранившееся самодельное оружие, переделанное из газового пистолета, и несколько раз выстрелил в обидчика, а затем в его товарища.

После этого тамбовчанин уехал с места происшествия, но вскоре вернулся. Он увидел, что рядом с потерпевшими возле шиномонтажа, недалеко от заправки, стоял его односельчанин. Тогда мужчина прямо не выходя из машины выстрелил в них не менее четырех раз. Житель Тамбовщины ранил односельчанина и двоих приезжих мужчин.

Испугавшись, потерпевшие спрятались в магазине и помещении шиномонтажа, а обвиняемый, выйдя из автомобиля, стал их искать, но так и не нашел.

- С учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд приговорил злоумышленника к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанске устроили 40-минутную погоню за нетрезвым водителем
Мичуринская группа «5 стихий» стала участником тамбовского рок-фестиваля «Чернозем-2020»
Жители Тамбовской области продолжают болеть ОРВИ
В Тамбове началась весенняя уборка города
Прокуратура требует от собственника отремонтировать здание ГУМа в Тамбове
Житель Тамбовщины получил срок за покушение на убийство троих человек и незаконное хранение оружия
Более 144 миллионов рублей выделили Тамбовщине на зарплаты медработникам
В Моршанском районе без вести пропал 89-летний пенсионер
В Тамбовской области пассажир перевернувшейся иномарки скончался до приезда медиков
Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайта по продаже аттестатов
В Тамбове погиб мотоциклист, который врезался в припаркованную фуру
Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в краже велосипедов из магазинов
На Тамбовщине под колеса автомобилей попали трое подростков
Тамбовчанин обманом пытался похитить у директора энергетической компании 8 млн рублей
40,5 тысяч тамбовских школьников обеспечат бесплатным питанием
На тамбовский «Чернозем» в третий раз приедет «Сплин»
В Тамбовской области на тысячу мужчин приходится 1173 женщины
Под Тамбовом 13-летняя девочка ушла на дискотеку и пропала
Роспотребнадзор предлагает измерять температуру тамбовчанам на рабочем месте из-за ситуации с коронавирусом
Тамбовчане могут рассказать об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны
За долги по алиментам тамбовчанину назначили 100 часов обязательных работ
На Тамбовщине почти 1,5 тысячи человек приняли участие в фестивале ГТО
Мичуринские транспортные прокуроры добиваются блокировки сайтов по продаже дипломов машиниста локомотива
Котовчанин переоформил квартиру на дочь в счет погашения долга по алиментам
Директора тамбовской фирмы оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам
Экс-мэр Мичуринска получил четыре года условно
Тамбовская дзюдоистка отправится на Кубок Европы