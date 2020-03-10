Более 144 миллионов рублей выделили Тамбовщине на зарплаты медработникам

10 Март 2020 2020-03-10T15:46:02+03:00

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Тамбовская область получит 144,1 млн рублей на зарплаты медработникам. Всего же регионам на эти цели Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил 18,3 миллиарда рублей. Соответствующий документ подписал глава правительства Михаил Мишустин. Это поможет решить проблему дефицита медицинских кадров.

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, деньги направят в лечебные учреждения региона на оплату труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и принятым в штат сверх численности по состоянию на 1 января.

- В Тамбовской области по итогам 2019 года заработная плата медработников выросла более чем на 5 процентов. Средний размер зарплаты врачей составил 50,5 тысячи рублей, среднего медицинского персонала – 25,29 тысячи рублей, а младшего медперсонала – 25,23 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU