2020-03-10T14:52:19+03:00
Происшествия

В Моршанском районе без вести пропал 89-летний пенсионер

Следователи просят у жителей Тамбовщины помощи в поисках Виктора Бескакотова
Ксения АЛЕШИНА
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Разыскивается 89-летний Виктор БескакотовРазыскивается 89-летний Виктор БескакотовФото: СУ СК России по Тамбовской области
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В Моршанском районе следователи устанавливают местонахождение 89-летнего Виктора Бескакотова. Пожилой мужчина ушел из своего дома в селе Устье 12 февраля этого года и с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы пенсионера: на вид 85-87 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.

Был одет: куртка утепленная камуфлированная зеленого цвета с желтыми вставками, шапка ушанка с коротким мехом, темно-синие шерстяные брюки, рубашка зеленого цвета в полоску, галоши черные с мехом внутри.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Бескакотова Виктора Дмитриевича, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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