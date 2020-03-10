В Моршанском районе без вести пропал 89-летний пенсионер
В Моршанском районе следователи устанавливают местонахождение 89-летнего Виктора Бескакотова. Пожилой мужчина ушел из своего дома в селе Устье 12 февраля этого года и с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы пенсионера: на вид 85-87 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие.
Был одет: куртка утепленная камуфлированная зеленого цвета с желтыми вставками, шапка ушанка с коротким мехом, темно-синие шерстяные брюки, рубашка зеленого цвета в полоску, галоши черные с мехом внутри.
- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении Бескакотова Виктора Дмитриевича, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU