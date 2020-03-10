Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайта по продаже аттестатов
В Уметском районе прокуратура во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайт, продающий липовые аттестаты об образовании.
Согласно действующему законодательству, выдача аттестатов осуществляется только образовательными учреждениями или научными организациями по результатам обучения и прохождения итоговой аттестации.
При этом незаконное приобретение и сбыт подобных документов являются уголовно-наказуемыми деяниями, предусмотренными, соответственно, ст.ст. 324 и 327 УК РФ.
- Поскольку указатель страниц данного Интернет-сайта не включен в Единый реестр доменных имен, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, прокуратура направила в суд заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации с целью последующей блокировки доступа к указанному сайту, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU