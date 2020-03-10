В Тамбовской области пассажир перевернувшейся иномарки скончался до приезда медиков

10 Март 2020 2020-03-10T14:05:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области на 7-м километре автодороги «Каспий-Сампур-Сатинка» в минувшую субботу, 7 марта, в 14:15 произошло ДТП, в котором погиб человек. Водитель автомобиля «Нуundаi Sоlаris», 33-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего перевернулся в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в аварии пострадал водитель иномарки. На машине скорой помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. 53-летний пассажир скончался на месте происшествия до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU