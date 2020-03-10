Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в краже велосипедов из магазинов

10 Март 2020 2020-03-10T11:50:27+03:00

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В Тамбове полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже велосипедов из магазина. Инцидент произошел в торговой точке на улице Октябрьской. Злоумышленники разобрали стену в складское помещение при помощи специального инструмента и проникли внутрь.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы рук, предположительно оставленные преступниками. Стражи порядка стали отрабатывать на причастность к совершению преступления местных жителей, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Также сотрудники полиции проверили все находящиеся поблизости комиссионные магазины и ломбарды.

Владелец скупки на Центральном рынке сообщил полицейским, что двое молодых людей приносили ему три велосипеда, упакованные в коробки. Благодаря записям с камеры видеобналюбдения, стражам порядка удалось установить личности воров.

Один из подозреваемых в совершении кражи, 26-летний мужчина, был задержан в тот же день. Полицейские установили, что второй предполагаемый злоумышленник направился в Мучкапский район. Полицейские задержали его в поселке Мучкапский после совершения очередного преступления, связанного с угоном автомобиля.

По словам второго 28-летнего задержанного, вырученные от продажи велосипедов деньги он успел потратить. Ранее оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности. Более того, один из них освободился из мест заключения в феврале этого года.

- По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU