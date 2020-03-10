В Тамбове погиб мотоциклист, который врезался в припаркованную фуру

10 Март 2020 2020-03-10T12:43:45+03:00

Погибшему мужчине был 31 год Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария произошла вчера, 9 марта, на улице Астраханской в районе дома №197 «А» города Тамбова. 31-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся, после чего столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем «DAF» в составе полуприцепа «Carry Master».

- В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где позднее скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU