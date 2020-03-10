2020-03-10T12:43:45+03:00
Происшествия

В Тамбове погиб мотоциклист, который врезался в припаркованную фуру

Мужчина скончался в больнице
Ксения АЛЕШИНА
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Погибшему мужчине был 31 годПогибшему мужчине был 31 годФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла вчера, 9 марта, на улице Астраханской в районе дома №197 «А» города Тамбова. 31-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся, после чего столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем «DAF» в составе полуприцепа «Carry Master».

- В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где позднее скончался, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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