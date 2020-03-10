2020-03-10T11:04:40+03:00
Происшествия

На Тамбовщине под колеса автомобилей попали трое подростков

В авариях пострадали две девочки и мальчик
Ксения АЛЕШИНА
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В ДТП пострадали две девочки 12 и 13 летВ ДТП пострадали две девочки 12 и 13 летФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбовской области трое подростков попали под колеса автомобилей. Первое ДТП произошло в минувшую субботу, 7 марта, в три часа дня на 217-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей через село Покрово-Пригородное. Водитель автомобиля «Lada Kalina», 24-летний парень, не справился с управлением и выехал на обочину, после чего сбил стоявших на площадке перед магазином двух девочек 14 и 13 лет.

Школьницы получили ранения и были осмотрены на месте происшествия фельдшером бригады скорой медицинской помощи. Водитель легковушки скрылся с места аварии, но вскоре его задержали полицейские.

- На водителя транспортного средства были составлены сразу несколько административных материалов, в том числе за управление автомобилем будучи лишенным права управления транспортным средством и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, сотрудники полиции устанавливают правомерность нахождения за рулем данного лица, так как он управлял автомобилем без разрешения законного владельца, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Второе ДТП произошло 9 марта около половины седьмого вечера на улице Мичуринской в районе дома №72 города Тамбова. 31-летний водитель автомобиля «Renault Megane» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. Подросток получил травмы и был доставлен в Тамбовскую детскую областную больницу.

Во втором случае травмы получил 11-летний мальчик Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Во втором случае травмы получил 11-летний мальчикФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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