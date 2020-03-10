2020-03-10T10:19:03+03:00
Происшествия

Тамбовчанин обманом пытался похитить у директора энергетической компании 8 млн рублей

Суд вынесет мужчине приговор по двум статьям УК РФ
Ксения АЛЕШИНА
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В областном центре перед судом предстанет 41-летний тамбовчанин, который обвиняется в попытке совершения мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что мужчина случайно узнал о проведении проверки в отношении генерального директора энергетической компании и решил воспользоваться этой информацией в корыстных целях.

Мужчина встретился с руководителем компании и убедил его в том, что у него якобы имеются проблемы с законом, и он может их решить за денежное вознаграждение. Тамбовчанина задержали с поличным во время передачи 8 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в отношении тамбовчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На период расследования уголовного дела мужчину поместили в следственный изолятор. В начале марта этого года уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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