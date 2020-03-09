2020-03-09T11:38:06+03:00
Общество

40,5 тысяч тамбовских школьников обеспечат бесплатным питанием

В нашем регионе льготу введут с 1 сентября 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области активно готовятся к переходу школ на обеспечение всех учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Специалисты управления образования и науки области провели цикл стратегических сессий, посвященный этому вопросу. Главы городов и районов области возглавили созданные рабочие группы, которые в течение месяца проводят выездные мониторинги пищеблоков местных школ.

В состав таких рабочих групп входят не только чиновники, но и представители общественности, родители. Они оценивают внешний вид столовых, технологическое оборудование, меню. Из этого делают вывод о готовности школьных столовых к реализации данного проекта.

1 марта текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для всех школьников младших классов. В соответствии с ним, в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должны предоставлять уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах страны должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

- В Тамбовской области с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены все учащиеся 1- 4 классов, а это 40 489 детей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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