На тамбовский «Чернозем» в третий раз приедет «Сплин»

9 Март 2020 2020-03-09T11:08:44+03:00

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На фестиваль «Чернозем» в третий раз приедет группа «Сплин». Коллектив уже становился участником тамбовского рок-феста в 2016 и 2017 годах. На сегодняшний день объявлено уже девять участников фестиваля. Перед тамбовчанами, помимо "Сплин", выступят Гарик Сукачёв, «Операция Пластилин», Вячеслав Бутусов, «Бригадный подряд», Эмир Кустурица, «Кис-Кис», Юрий Каспарян и группа «Чёрный вторник».

ИСТОЧНИК KP.RU