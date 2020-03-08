В Тамбовской области на тысячу мужчин приходится 1173 женщины

8 Март 2020 2020-03-08T13:15:37+03:00

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К 8 Марта тамбовские аналитики составили женский портрет в цифрах. Как сообщает Тамбовстат, в общей численности населения региона преобладает прекрасная половина человечества. По состоянию на 1 января 2019 года - это 548,4 тысячи человек.

На 1000 мужчин в области приходится 1173 женщины. Представительниц слабого пола в регионе на 80,8 тысячи или на 17,3% больше, чем мужчин. Большинство тамбовчанок живут в городах - 341 тысяча. В сельской местности - 207,4 тысячи. Ожидаемая продолжительность жизни женщин в 2018 году в области составила 78,4 года. Что касается брака и детей, то средний возраст тамбовской матери в 2018 году составил 28 лет. Первого ребенка, как правило, рожают в 25 лет, второго - в 29 лет, третьего - в 31 год.

Уже по данным Росстата, женщины работают во всех областях экономики, от добычи полезных ископаемых до государственного управления и обеспечения военной безопасности. Но большинство заняты в сферах торговли, образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Во всех сферах средняя заработная плата у женщин меньше, чем у мужчин, и это не зависит от занимаемой должности. Исключение составляют квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства и неквалифицированные работники по сбору мусора до 45 лет. Их зарплата, как ни странно, выше, чем у мужчин.

В целом 86% женщин и мужчин тратят на работу около 40 часов в неделю. Однако занятые россиянки, по сравнению с мужчинами, имеют меньше свободного времени на себя и в два раза больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства в любой день недели.

Что касается отдыха, чуть более 42% женщин предпочитают кафе и рестораны, 35,6% - походы в кино, 30,7% - духовное общение с людьми одной веры. Не реже раза в год посещают концерты 30% российских женщин, театр - 22,5%, художественные выставки или музеи - 17%.

ИСТОЧНИК KP.RU