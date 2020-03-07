Роспотребнадзор предлагает измерять температуру тамбовчанам на рабочем месте из-за ситуации с коронавирусом
В Тамбовской области работодатели будут измерять температуру тела сотрудников на рабочем месте. Соответствующий документ подписала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Такие меры вводятся в связи с коронавирусом.
- Принимая во внимание продолжающуюся неблагополучную ситуацию по новой короновирусной инфекции в мире, особенно в КНР, Италии, Исламской Республике Иран, Республике Корея, в дополнение к ранее направленным рекомендациям, предлагаем организовать в учреждениях бюджетной сферы измерение температуры тела работникам на рабочих местах, а также обеспечить обязательное отстранение от нахождение на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работниками врача для оказания первичной медицинской помощи, - говорится в документе.
ИСТОЧНИК KP.RU