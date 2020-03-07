Тамбовчане могут рассказать об истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны

7 Март 2020 2020-03-07T12:04:27+03:00

Участие в конкурсе могут принять молодые люди от 14 до 18 лет Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Молодых людей от 14 до 18 лет приглашают к участию во Всероссийском конкурсе

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Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Творческая работа «Моя семья в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Участие в нем могут принять тамбовчане в возрасте от 14 до 18 лет. Заявки будут приниматься до 6 апреля.

- Всего представлено четыре номинации: «Я смотрю на фронтовую фотографию» (анализ отдельной фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок), «Семейные реликвии – военные трофеи» (описание отдельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь), «Судьба семьи в истории страны» (комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям), «Треугольники с войны» (исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий), - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Конкурсные документы необходимо направить на электронную почту: pochtapobeda75@mail.ru. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводится по инициативе палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU