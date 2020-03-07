За долги по алиментам тамбовчанину назначили 100 часов обязательных работ

7 Март 2020 2020-03-07T11:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Первомайский мужчина не платил алименты двоим несовершеннолетним детям. Он задолжал им более 170 тысяч рублей и погашать долг даже не собирался.

Судебные приставам пришлось арестовать автомобиль «Chevrolet Niva», принадлежавший должнику. Кроме того, в отношении мужчины был составлен протокол о совершении административного правонарушения.

- Мировой судья, рассмотрев данный протокол, назначил неплательщику наказание в виде 100 часов обязательных работ. В случае, если данная мера наказания не повлияет на сознание мужчины, ему грозит уголовная ответственность, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU