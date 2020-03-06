2020-03-06T15:48:02+03:00
Общество

Котовчанин переоформил квартиру на дочь в счет погашения долга по алиментам

Мужчина задолжал более полумиллиона рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Котовске местный житель задолжал своей дочери более 500 тысяч рублей по алиментам. Добровольно погашать долг мужчина не собирался. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес в отношении него постановление о временном ограничении на пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством.

Котовчанин испугался и принял решение переоформить квартиру на дочь, которая к этому моменту уже достигла совершеннолетия.

- Взыскатель согласилась на такую замену. После оформления сделки она отозвала исполнительный лист, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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