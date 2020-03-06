2020-03-06T13:50:52+03:00
Происшествия

Экс-мэр Мичуринска получил четыре года условно

Гособвинение требовало отправить его за решетку на пять лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александра Кузнецова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиямиАлександра Кузнецова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
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В Мичуринском городском суде вынесли приговор бывшему главе наукограда Александру Кузнецову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия и суда, в августе 2016 года Кузнецов от имени города заключил контракт о приобретении у своего знакомого здания старой котельной с оборудованием и земельным участком стоимостью около 30 миллионов рублей под залог собственности муниципалитета (торговых площадей). При этом ему было достоверно известно, что бюджет города не располагает денежными средствами для оплаты данного контракта и вообще отсутствует необходимость приобретения устаревшей котельной, так как к отопительному сезону 2016-2017 г.г. в эксплуатацию будут введены две ранее приобретённые блочно-модульные котельные, которые в полной мере обеспечат теплом и горячей водой потребителей.

- В результате злоупотребления фигурантом своими должностными полномочиями нарушены права и охраняемые законом интересы муниципалитета в виде образования кредиторской задолженности, утраты права пользования муниципальным (залоговым) имуществом и возможности получения от него доходов. Данное преступление выявлено при участии сотрудников регионального управления ФСБ России, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Напомним, гособвинение требовало для экс-мэра реального наказания – лишения свободы на 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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