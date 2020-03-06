Мичуринские транспортные прокуроры добиваются блокировки сайтов по продаже дипломов машиниста локомотива

6 Март 2020 2020-03-06T17:04:04+03:00

Они выявили два интернет-ресурса, где можно было купить поддельные документы о высшем образовании

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Мичуринская транспортная прокуратура во время мониторинга сети «Интернет» нашла два сайта, которые занимались продажей дипломов о высшем образовании по профессии машинист локомотива.

Согласно действующему законодательству, сбыт и использование поддельных документов являются уголовно наказуемыми деяниями, за которые ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. К тому же, если за руль локомотива сядет не обученный человек с липовым дипломом, может пострадать множество людей.

- Решением Мичуринского городского суда Тамбовской области требование прокурора удовлетворено. Решение суда в законную силу не вступило. В целях блокировки сайтов его направили Роскомнадзор для внесения в соответствующий реестр, - сообщили в Мичуринской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU